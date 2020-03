Polizei fährt spielend mit „I am from Austria“ durch Wien

Die Polizei in Wien beteiligt sich nun auch bei den österreichweit stattfindenden 18-Uhr-Konzerten.

Mit der „inoffiziellen“ Bundeshymne „I am from Austria“ (Rainhard Fendrich) spielend, fährt die Polizei in Wien nun täglich um 18 Uhr durch die Stadt und will mit dieser besonderen Art „Danke“ fürs Daheimbleiben sagen.

„Als Zeichen der Solidarität ertönt aus jedem Streifenwagen um 18 Uhr das Lied ‚I am from Austria‘“, erklärt die Wiener Polizei auf Facebook.