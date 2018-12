Polizei fahndet nach Triebtäter

Unbekannter hatte versucht, 24-Jährige in Garsten zu vergewaltigen

STEYR — Weil sämtliche Ermittlungen nach einem Unbekannten, der am 23. August in Garsten (Bez. Steyr) eine 24-Jährige aus der Eisentadt vergewaltigen wollte, sucht die Polizei jetzt per Phantombild nach dem Triebtäter.

Die Frau war damals gegen 18 Uhr vom Parkplatz neben dem Aktivpark, über die Holzbrücke am Waldweg Richtung Ortszentrum von Garsten unterwegs. Auf Höhe der Brücke kam ihr ein Mann auf einem schwarzen Citybike mit roten Streifen entgegen. Der Unbekannte sprach die 24-Jährige in schlechtem Deutsch an.

Vorbeifahrende Radlerin verhindert Schlimmeres

Da sie keine Reaktion zeigte, fasste er ihr an die Schulter und berührte sich anschließend unsittlich. Das Opfer wehrte sich, woraufhin der Täter ihr ihre Kleidung zerriss und die Frau zu Boden stieß. Vermutlich aufgrund einer auf der anderen Bachseite vorbeifahrenden Radfahrerin ließ er von der Frau ab und flüchtete Richtung Aktivpark.

Jugendlicher Täter

Das Opfer beschreibt den Täter als arabisch-nordafrikanischen Typen, 16 bis 18 Jahre alt und zirka 175 cm groß und schlank. Er hatte schwarzes, glattes, leicht über die Ohren reichendes Haar mit Stirnfranse. Auffallend sei laut der Frau seine große Höckernase gewesen. Der Mann war mit einer schwarzen, kurze Sporthose und einem Kurzarm-T-Shirt bekleidet.

Die Polizeiinspektion Garsten bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 4150 100.