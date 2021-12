Die deutsche Polizei hat fünf Tote in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. „Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt“, sagte ein Sprecher der Exekutive am Samstag.

