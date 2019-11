Polizei geht von Anschlag aus: Drei Tote bei Explosion in Italien

QUARGNENTO — Ein Anschlag könnte hinter einer Gasexplosion in einem unbewohnten Bauernhaus in Quargnento in der norditalienischen Region Piemont stecken, bei der in der Nacht auf Dienstag drei Feuerwehrmänner — 32, 38 und 46 Jahre alt — ums Leben gekommen sind. Zwei weitere Feuerwehrmänner und ein Polizist wurden verletzt.

Die Ermittler vermuten, die Explosion könne vorsätzlich verursacht worden sein. Die Feuerwehrleute waren von einem Anruf alarmiert worden, mit dem ein Gasleck im Bauernhof gemeldet wurde. Laut Zeugen ereignete sich eine kleine Explosion, die einen Brand verursachte. Während die Feuerwehrleute mit dem Löschen beschäftigt waren, kam es gegen 2 Uhr zu einer weiteren, heftigen Explosion.

Das Bauernhaus stürzte ein. Zwei Feuerwehrleute wurden tot geborgen. Ein dritter konnte erst nach Stunden tot unter den Trümmern gefunden werden.

Die Ermittler entdeckten eine Zündvorrichtung sowie einige Gasflaschen. Sie schlossen aus, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handle. Hintergrund könnte ein Streit um den Verkauf des Gebäudes gewesen sein. Der Eigentümer des Gebäudes und seine Frau wurden befragt.