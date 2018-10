Polizei-Großeinsatz bei Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

In einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben. Die Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof ist am Nachmittag beendet worden. Der Täter sei „unter Kontrolle“, teilte die Polizei mit. Eine weibliche Geisel sei verletzt und werde aktuell versorgt, twitterte die Behörde.

Zuvor waren zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos zur Rückseite des Bahnhofs liefen. Über den oder die Täter wurde nichts Näheres bekannt. Die Polizei appellierte auf Twitter: „Bitte meiden Sie den Bereich.“

In der Apotheke soll ein Mann eine Frau in seine Gewalt gebracht haben. Die Polizei hat mittlerweile Kontakt zu ihm aufgenommen. Über das Motiv des Täters und über die Situation gab es vorerst keine Informationen. „Bitte warten Sie auf offizielle Informationen und verbreiten Sie keine Gerüchte und Spekulationen!“, mahnte die Polizei auf Twitter, nachdem offenbar Gerüchte von Schüssen und einem Toten die Runde gemacht hatten. Beides wurde von der Polizei nicht bestätigt.

Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet um den Breslauer Platz auf der Rückseite des Bahnhofs großräumig ab. Den Hauptbahnhof kann man weiterhin durch den Haupteingang betreten. Die meisten Bahnsteige seien aber abgesperrt. Bahn-Mitarbeiter schickten Reisende zurück. Der Zugverkehr wurde eingestellt, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Polizei rief über Lautsprecher alle Reisenden zum Verlassen des Bahnhofs auf. Die Züge im Fernverkehr werden nach Angaben der Deutschen Bahn großräumig umgeleitet.