Polizei hob „hoch professionelle Indooranlage“ für Cannabis aus

Die oberösterreichische Polizei hat eine „hoch professionelle Indoor-Plantage“ für die Aufzucht von Cannabis-Pflanzen am Montag in der Garage eines Einfamilienhauses in Schlierbach im Bezirk Kirchdorf an der Krems ausgehoben. Das gab die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Dienstag bekannt.

Bei der gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung wurden 300 Pflanzen vorgefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass mit diesen Pflanzen eine Gesamtmenge von mehr als sieben Kilogramm Cannabisblüten hergestellt werden hätten können.

Die Anlage und etwa 700 Gramm fertige Cannabisblüten wurden sichergestellt. Der Besitzer der Anlage, ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, wurde festgenommen.