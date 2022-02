Polizei in Panama und Costa Rica zerschlägt Sexhandelsring

Bei der Zerschlagung eines Sexhandelsrings in Panama und Costa Rica haben die Behörden zehn Kinder gerettet.

„Die Opfer in diesem Fall sind zwischen vier und 16 Jahre alt“, sagte der leitende Staatsanwalt Emeldo Márquez am Freitag. Drei Verdächtige seien festgenommen worden, es handle sich dabei um enge Verwandte der Kinder.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, den Transport der Kinder von der Stadt Barú rund 530 Kilometer südwestlich von Panama-Stadt bis an die costaricanische Grenze ermöglicht zu haben. Dort seien die Kinder sexuell ausgebeutet worden.

Die panamaische Polizei in Barú und die costaricanischen Behörden in den Grenzstädten Barrio San Jorge und Laurel arbeiteten in dem Fall zusammen. Laut Márquez drohen den Verdächtigen Haftstrafen zwischen 20 und 30 Jahren.