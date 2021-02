„Polizei ist unverzichtbarer Partner bei Bewältigung der Corona-Krise“

4798 Anzeigen, 1747 Organstrafmandate sowie 106 Demo-Einsätze bei allerdings nur 37 tatsächlich legalen Demonstrationen: So schlägt sich die Corona-Pandemie alleine in der heurigen Polizeistatistik nieder.

Die mit der aktuellen Corona-Lage verbundene hohe Einsatztätigkeit der Polizei war am Freitag auch der Anlass für einen Besuch von Landeshauptmann Thomas Stelzer in der Landespolizeidirektion in Linz.

„Höchsten Respekt“

„Die Polizei ist ein unverzichtbarer Partner bei der Bewältigung der Corona-Krise. Ohne die tatkräftige Unterstützung durch die Polizei wäre vieles nicht möglich“, betont Stelzer im Gespräch mit Beamten der Einsatzeinheit LENTOS.

Zu den vielen zusätzlichen Aufgaben, die derzeit für eine außerordentliche Belastung der Exekutive sorgen, zählen etwa auch die Unterstützung der Gesundheitsbehörden oder die Gesundheits-Checks an den Grenzen.

Mit Blickwinkel auf die Demos und das Einschreiten auf Grund des Covid-19-Maßnahmengesetzes unterstreicht der Landeshauptmann: „Unsere Polizistinnen und Polizisten machen durch ihren Einsatz viele gesellschaftliche und persönliche Freiheiten erst möglich. Sich unter dem Einsatz der eigenen Gesundheit für ein friedliches Zusammenleben aller einzusetzen verdient unseren höchsten Respekt.“

Umso mehr verurteile er die jüngsten körperlichen und verbalen Attacken auf die Polizei, stellt Stelzer klar. Unmissverständlicher Nachsatz: „Das Land OÖ und die Polizei treten Seite an Seite für ein sicheres Oberösterreich ein. Demokratie und Freiheit beinhalten gemeinsame Regeln, deren Einhaltung im Sinne von uns allen durch die Exekutive überwacht wird.“ Dafür sage er „ein herzliches Dankeschön“.