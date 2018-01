Polizei jagt Rumänenbande

LINZ — Vier Bankomaten wurden im Vorjahr in Oberösterreich mit Brachialgewalt aus Bank-Foyers gestohlen, bei fünf weiteren versuchten es die Täter, scheiterten aber. Drei der Taten — in Breitenaich, Eberstalzell und Munderfing — sowie ein weiterer Diebstahl in der Steiermark konnten bislang geklärt werden. „Sie gehen auf das Konto von zwei rumänischen Banden“, so LKA-Chefermittler Rudolf Frühwirth zum VOLKSBLATT. Jener in Breitenaich wird einem Quartett zugeordnet — alle wurden bereits verurteilt. Alle anderen wurden von einer größeren Gruppierung verübt, die immer wieder in Splittergruppen auftritt. Vier Mitglieder konnten bereits dingfest gemacht werden.

Der Bankomatdiebstahl in Buchkirchen (Bez. Wels-Land) vom 10. Jänner dürfte auf das Konto von Komplizen gehen, vermuten die Kriminalisten. Dafür spreche vor allem die Vorgehensweise: „Fahrzeug und Kennzeichen stehlen und im Anschluss beides und den aufgebrochenen Bankomaten im Nahbereich des Tatortes zurücklassen“, so Frühwirth.

Beim Coup in Buchkirchen wurden Wagen und Bankomat allerdings noch nicht gefunden. Die Polizei ersucht daher um Hinweise, sollte das Auto gesehen werden: Gesucht wird ein metallic-dunkelgrauer Audi Q5 (RI-476 DC) mit Panoramadach, Anhängevorrichtung und weißer Lederausstattung. Hinweise ans Landeskriminalamt: Tel. 059133/40-3333

