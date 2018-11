Polizei nahm mutmaßlichen Russland-Spion in OÖ fest

Der Ex-Bundesheer-Offizier, der im Verdacht steht, mehr als zwanzig Jahre lange für Russland spioniert zu haben, ist in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich festgenommen worden und befindet sich nun in Verwahrungshaft. Der 70-Jährige werde ausführlich einvernommen. Die Staatsanwaltschaft will heute über den Antrag auf Untersuchungshaft, auch wegen Fluchtgefahr, entscheiden.

Der mutmaßlich Spionageverdacht hat auch die österreichisch-russischen Beziehungen beeinträchtigt. Außenministerin Karin Kneissl wies in einem Telefongespräch mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow den Vorwurf der „Megafon-Diplomatie“ – diesen Begriff hatte Lawrow verwendet –zurück. „Die Vorgehensweise der Bundesregierung beruht auf klaren Fakten“, sprach Kneissl, „von strafrechtlich relevanten Vorgängen, die eine Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden und die umgehende Information der Öffentlichkeit unumgänglich machten“.

bezahlte Anzeige

Der verhaftete Bundesheer-Spion dürfte nicht der einzige gewesen sein, der für Russland Geheiminformationen abgesaugt hat. Auch im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gibt es einen Spionagefall, der mit Russland im Zusammenhang stehen könnte. Der Fall ist seit September bekannt und wurde von der Recherche-Plattform „Addendum“ publik gemacht. Die Ermittlungen gegen den BVT-Mitarbeiter laufen seit November 2017. Der Hinweis auf ihn kam – wie beim Oberst des Bundesheeres – von einem „befreundeten Partnerdienst“. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft bestätigte lediglich, es gebe „einen Verschlussakt im Zusammenhang mit einem BVT-Mitarbeiter“ ohne konkrete Inhalte zu nennen.