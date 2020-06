Die Polizei hat Pfingstsonntag in einem Linzer Lokal einen per Haftbefehl vom Landesgericht Salzburg gesuchten Betrüger geschnappt.

Der 41-Jährige soll von März 2018 bis Dezember 2019 rund 18 Bestellbetrügereien von Elektrogeräten im Wert von mehreren Tausend Euro in Salzburg und Oberösterreich begangen haben.

Er dürfte auch in Straßwalchen in einen Imbiss-Stand eingebrochen sein, so die Polizei.