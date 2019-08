Polizei setzt bei Suche nach Tätern und Vermissten auf vierbeinige Hilfe

Von Heinz Wernitznig

LINZ — „Zwischen dem Führen von Menschen und Hunden gibt es viele Gemeinsamkeiten“, sagt Gerald Koller, Bundesausbildner für Polizeidiensthunde und Führungskräftetrainer, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der Mühlviertler, der bereits mehr als 1000 Führungskräfte des Innenministeriums in Workshops und Seminaren betreut hat, ist einer der Hauptverantwortlichen für das Anfang 2017 ins Leben gerufene Pilotprojekt „Personenspürhunde“.

Die zehn Tiere – bei acht von ihnen ist die Ausbildung bereits abgeschlossen – werden dabei mit Unterstützung von Experten aus Deutschland, der Schweiz und aus Ungarn anhand des Individual- geruchs von Menschen trainiert und unterscheiden sich dadurch von klassischen Fährtenspürhunden.

Jede Person hat einzigartigen Geruch

Denn jeder Mensch hat einen einzigartigen Geruch, der sich u. a. aus Schweiß, Hautfetten und Hautzellen zusammensetzt. „Dieser Spur kann ein gut ausgebildeter Vierbeiner folgen“, erklärt Koller. Die Polizei ist damit in der Lage, die Hunde für das Aufspüren abgängiger Personen einzusetzen. Außerdem erleichtern die „Schnüffelnasen“ die Suche nach Tatverdächtigen, indem sie deren Fluchtrichtung anzeigen. Der Experte rechnet mit zahlreichen Einsätzen. Erst kürzlich sei in Wien ein Personenspürhund der Spur eines Einbrechers bis zu dessen Wohnung gefolgt.

Wichtig sei bei der intensiven Ausbildung, die mit einer Zertifizierung der Tiere abgeschlossen wird, dass man auf den Hund keinen Druck ausübe, ihm also keinen Stress mache. „Dann tut er, was er am besten kann“, so Koller.