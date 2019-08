Polizei sprengte im Großraum Linz interkulturelle „Babyface“-Bande

LINZ —Eine Jugendbande, die im Herbst 2018 in Linz und bei der PlusCity in Pasching ihr Unwesen trieb, hat die Polizei zerschlagen. 43 Täter aus elf Nationen – darunter auch zwölf Österreicher – im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sowie acht Unmündige konnten ausgeforscht werden. „Bei etwa einem Drittel der Mitglieder der Babyface-Bande hat die Gerichtsverhandlung bereits stattgefunden“, erläuterte am Donnerstag Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Linzer Stadtpolizeikommandanten Karl Pogutter.

Bei den Prozessen seien bisher Strafen von zusammen 14 Jahren und ein Monat verhängt worden. So fasste wie berichtet erst vergangen Freitag ein 14-jähriger Afghane nach 16 Verfahrenseinstellungen 15 Monate teilbedingte Haft aus.

Zwei Beamte für Bande abgestellt

Laut Bezirksinspektorin Simone Wegerbauer, die gemeinsam mit ihrem Kollegen, Bezirksinspektor Patrick Schwarzbauer die Delikte für die Anklagebehörde aufgearbeitet hat, wurden unter anderem 22 Raubüberfälle, zehn Diebstähle, eine Erpressung, zwölf Körperverletzungen, eine gefährliche Drohung sowie Vergehen nach dem Suchtmittel- und Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Es wurden sieben Hausdurchsuchungen sowie 15 Festnahmen vorgenommen.

Laut Wögerbauer war die Bande nicht hierarchisch strukturiert, die Taten seien in unterschiedlicher Zusammensetzung begangen worden. Die Mitglieder kannten sich vor allem von der Schule oder sportlichen Aktivitäten, die vorwiegend jungen Opfer stammten ebenfalls aus dem schulischen und privaten Umfeld. Die Beute war jeweils gering.

„Die interkulturelle Zusammensetzung der Band ist für uns ein neues Phänomen“, so Christl. Man habe mit diesem Ermittlungserfolg „zwar nicht die Jugendkriminalität abgeschafft, aber ein deutliches Signal gesetzt, dass hier Grenzen überschritten wurden und man auch bei Jugendlichen keine Milde walten lässt“.