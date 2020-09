Polizei sucht jugendliche Zündler

Eine Zündelei bei mehreren Containern einer Müllinsel von Wohnhäusern am Donnerstag gegen 1 Uhr in Kirchdorf an der Krems hat zwei Verletzte und hohen Sachschaden gefordert. Die Polizei fahndet nach bis zu fünf jungen Verdächtigen, teilte sie in einer Aussendung mit.

Der Brand griff von den Containern auf die Dachkonstruktion der Müllinsel und die Außenfassaden von zwei angrenzenden Wohnhäusern über.

Mehrere Bewohner wurden durch laute Knallgeräusche auf das Feuer aufmerksam und verließen ihre Wohnung fluchtartig. Zwei Autobesitzer brachten ihre Fahrzeuge in Sicherheit.

Sie erlitten dabei aber Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Drei Wohnungen wurden durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und können bis auf weiteres nicht betreten werden. Die Höhe des Sachschadens stand am Donnerstag noch nicht fest, dürfte aber erheblich sein.

Im Zusammenhang mit dem Feuer sucht die Polizei nach drei bis fünf Jugendlichen. Sie wurden dabei beobachtet, als sie den Brandort fluchtartig verließen. Hinweise unter Tel. 05-9133-4120 erbeten.