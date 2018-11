Polizei warnt vor Dieben auf den Christkindlmärkten

Kleinkriminelle nutzen Gedränge und Ablenkung der Besucher aus — Wertgegenstände sollten stets nah am Körper getragen werden

LINZ – In wenigen Tagen öffnen wieder die Adventmärkte und laden zum Gustieren, Geschenke besorgen sowie gemütlichem Beisammensein bei Bratwürstel und Punsch ein. Aber auch Trickdiebe und Langfinger freuen sich schon auf diese Zeit – schließlich machen ihnen das Gedränge und abgelenkte Besucher ihre „Arbeit leichter“, warnt die Polizei.

Auch mehr „Blüten“ kommen in den Umlauf

Auch Falschgeld werde auf den Märkten vermehrt in den Umlauf gebracht, wovon auch die Aussteller betroffen sein könnten. Die Exekutive rät daher all jenen, die einen Besuch auf einem Christkindlmarkt planen, es den Langfingern so schwer wie möglich zu machen.

Polizei will verstärkt kontrollieren

Konkret sollten Wertgegenstände möglichst nahe am Körper getragen werden. „Die Geldbörse sollte am besten in der Innentasche der Jacke versteckt sein. Wenn die Knöpfe und Reißverschlüsse zu sind, dann haben die Diebe kein leichtes Spiel“, sagt der Präventionsexperte Adolf Wöss.

Die Polizei plant sowohl in den Städten, als auch am Land rund um die Märkte verstärkt zu kontrollieren. Im Fall des Falles sollten die Besucher sofort Alarm schlagen. Keinesfalls dürfe man die Gefahr eines Diebstahls auf die leichte Schulter nehmen und es an der Achtsamkeit missen lassen.

Betonsperren zum Schutz der Marktbesucher vor möglichen Amokfahrten wie es sie in anderen europäischen Städten gibt, sind laut der Exekutive in Oberösterreich kein Thema.