Polizei warnt vor Ecstasy-„Todespillen“

LINZ — Vor überdosierten und somit potenziell tödlichen Ecstasy-Tabletten warnt die Polizei. Mit den Drogen wird derzeit in Linz gehandelt — vor allem junge Konsumenten scheinen auf die kleinen grünen Pillen mit dem Namen „Dom Perignon“ anzusprechen. Die Beamten konnten nun einen Dealer dingfest machen und einen Drogenbunker mit fast 500 Tabletten ausheben.

Polizeihund „Chester“ erschnüffelte am Dienstag das Gift, das in einem Gebüsch im Park unter Laub versteckt war, nachdem zuvor in der Umgebung bereits leere Klemmsäckchen gefunden wurden. „Die 492 Tabletten waren in Alufolie eingepackt, wie bei einem Wurstbrot“, berichtet Christian Schmidt von der Suchtgiftgruppe der Polizei Linz dem VOLKSBLATT. Ihr Wert am Schwarzmarkt: Mindestens 5000 Euro.

Jüngste Konsumentin war erst 13 Jahre alt

Schließlich wurde bei einem Drogenschwerpunkt am Linzer Hauptbahnhof ein afghanischer Asylwerber geschnappt, der 17 Stück der grünen Pillen bei sich hatte. Einige seiner Konsumenten konnten ausgeforscht werden, alles Jugendliche — die jüngste von ihnen war erst 13 Jahre alt.

Die chemischen Drogen, so glauben die Ermittler dürften aus einem illegalen Labor in Tschechien oder den Niederlanden stammen. „Gut möglich, dass sie über das Darknet bezogen wurden. Wir gehen davon aus, dass eine ganze Gruppe von Dealern unterwegs ist, die mit den ,Dom Perignon‘-Tabletten handelt“, warnt Schmidt. Und er rät eindringlich vom Kauf ab. Die Pillen seien dermaßen überdosiert, dass sie für jüngere Menschen oder solche mit ohnehin schon (durch Drogen) geschwächten Körpern sogar zu einer Atemlähmung führen können. Zur Erklärung: Schon eine Tablette mit 120 Milligramm MDMA (Methylendioxy-Methamphetamin) kann tödlich sein, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Eine „Dom Perignon“-Tabletten hat einen noch höheren MDMA-Gehalt, nämlich 135,1 Milligramm.

Pillen konsumiert: 17-Jährige starb

Welch großer Gefahr sich Jugendliche mit dem Konsum von chemisch hergestellten Drogen aussetzen, zeigt ein tragischer Fall aus dem Bezirk Perg. Dort kam vor zwei Wochen ein erst 17 Jahre altes Mädchen ums Leben. Die Erhebungen sind laut Polizei zwar noch nicht abgeschlossen, außerdem sei der toxikologische Befund noch ausständig, dennoch scheint gewiss zu sein, dass die Jugendliche aus Naarn an einer toxikologischen Vergiftung gestorben ist. Die 17-Jährige soll am Abend zuvor mit ihrem Freund Drogen konsumiert haben.

re