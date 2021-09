Polizeibekannter Betrüger schlug auch in Oberösterreich zu

Ein in Deutschland und Oberösterreich polizeibekannter Betrüger hat nun auch in Oberösterreich zugeschlagen. Er gibt sich als Angehöriger einer gemeinnützigen Organisation aus und lockt deren Mitgliedern Geld heraus. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung.

Der zunächst Unbekannte kontaktierte demnach Anfang September mit seiner Betrugsmasche ein gezielt ausgesuchtes 58-jähriges Mitglied der gemeinnützigen Organisation im Bezirk Freistadt, um von ihm einen Geldbetrag für die Heimreise nach Kanada zu erbetteln.

Nach der Übergabe von 100 Euro erklärte der Verdächtige, er müsse sofort zum Bahnhof, um noch einen Anschlussflug erreichen zu können. Dem Oberösterreicher kam danach die Sache verdächtig vor. Er recherchierte im Internet und stellte ähnliche Betrugsfälle in Deutschland und Österreich fest. Deshalb erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Diese konnte den Beschuldigten in der Zwischenzeit ausforschen. Es handelt sich um einen 55-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz. Dieser verbüßte wegen ähnlich gelagerter Delikte – Einmietbetrügereien und Erschleichen von Spendengeldern bei gemeinnützigen Organisationen – bereits mehrjährige Haftstrafen. Die Polizei geht davon aus, dass er derzeit in Oberösterreich unterwegs ist.