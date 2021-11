Polnischer Soldat an Grenze zu Belarus getötet

Ein polnischer Soldat ist am Samstag an der Grenze zu Belarus versehentlich durch den Schuss aus einer Waffe eines Kameraden getötet worden.

Dies teilte der Sprecher der polnischen Sicherheitskräfte am Samstagabend auf Twitter mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.

„Nach vorläufigen Erkenntnissen gab es einen Schuss aus einer Dienstwaffe, in dessen Folge der Soldat starb, und es waren keine Dritten an dem Ereignis beteiligt“, heißt es in einer Erklärung des Kommandanten der Einheit des Soldaten, die von seinem Sprecher Stanislaw Zaryn auf Twitter veröffentlicht wurde.