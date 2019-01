Polytecs Drei-Punkte-Strategie

Als Friedrich Huemer im Jahr 1986 den Automobilzulieferer Polytec aus der Taufe hob, war Sohn Markus fünf Jahre alt. In der Autoindustrie gab es Diesel- und Benzinfahrzeuge, E-Autos waren Exoten. Nun – 33 Jahre später – lenkt Markus Huemer seit Jahresbeginn die Geschicke des 4500 Mitarbeiter zählenden Konzerns; und in der Automobilindustrie dreht sich das Karussell immer schneller. Allen voran getrieben durch die E-Mobilität und autonomes Fahren.

Dementsprechend hat der neue Polytec-Vorstand dem Hörschinger Konzern eine drei Punkte umfassende Strategie verschrieben: Marktposition in Europa stärken, neue Technologien und Anwendungen entwickeln sowie Produktionsstätten in Wachstumsregionen schaffen. Das umfasst laut Huemer beispielsweise eine Kooperation mit der technischen Universität in Aachen in Bezug auf Leichtbau genauso wie eine konsequente Digitalisierungsstrategie in den 28 Werken aber auch die eine oder andere Übernahme. Für Letzteres ist Polytec laut Huemer finanziell gut gerüstet, „auch wenn wir aktuell keine konkrete Übernahme planen“. Die Eigenkapitalquote liegt bei 43 Prozent, die liquiden Mittel belaufen sich auf 95 Millionen Euro. Eine Kapitalerhöhung des börsenotierten Konzerns schloss Huemer bei einer Pressekonferenz in Linz vorerst aus. Den Gang in Wachstumsmärkte wie China werde die Polytec auf Sicht nicht durch den Bau von eigenen Werken vorantreiben, jedoch Kunden wie VW, Daimler und Volvo „weiterhin auf Augenhöhe begleiten“ – auch in punkto E-Mobilität.

Und auch wenn 90 Prozent des Polytec-Umsatzes in Höhe von 640 Millionen Euro von der Autoindustrie kommen werde sein Unternehmen auch auf andere Bereiche setzen. Binnen fünf Jahren könnte der Umsatzanteil aus anderen Bereichen auf knapp 20 Prozent zulegen.ok