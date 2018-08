Pop- und Rockmonat August

Mehrere international renommierte Musiker sind im August in Österreich zu Gast. Während Popgrößen Wien besuchen, kommen Rockfans beim Festival Picture on im burgenländischen Bildein auf ihre Kosten. Das Angebot an Musikveranstaltungen ist in diesem Sommermonat vielseitig und ziemlich heiß.

Ein Künstler, der im zweimal ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien vor insgesamt 110.000 Fans singen wird, ist Ed Sheeran. Der Singer-Songwriter und vierfache Grammy-Preisträger wird heute und morgen ab 18 Uhr seinen Fans auch Hits wie „Shape of You“ präsentieren. Ebenfalls in der Bundeshauptstadt auftreten wird Justin Timberlake. Und zwar am 18. August ab 19.30 Uhr in der Wiener Stadthalle. Der Popsänger war als Bub beim Mickey Mouse Club und später bei der Boyband NSYNC tätig, bevor er 2002 mit dem Album „Justified“ seine Solokarriere begann. Jetzt ist er mit dem Werk „Man of the Woods“ unterwegs.

Pop-Klänge kombiniert mit Folk sind darüber hinaus am 8. August in Klagenfurt zu hören. Ab 20 Uhr wird Singer-Songwriter James Blunt, der kürzlich in Clam gastierte, in der Messe der Landeshauptstadt von Kärnten erwartet. Als Special Guest hat sich Milow angekündigt.

Heimspiel mit Orchester für César Sampson

Zwei Tage später, am 10. August, hält Linz ein Highlight für Popfans parat.

Cesár Sampson, ein „Kind“ dieser Stadt, kommt ab 20 Uhr mit Orchester auf den Domplatz. Der Sänger, der für den Song „Nobody But You“ bekannt ist, erzielte mit diesem beim letzten Eurovision Song Contest in Lissabon den dritten Platz. Unterstützt wird er von Opernsängerin Elina Netsajeva aus Estland, die beim Song Contest mit „La forza“ in höchste Höhen trällerte.

Wer lieber zu Rockmusik feiert oder überhaupt Musikstile abseits des Pop bevorzugt, dürfte sich bei den Festivals Picture on im Burgenland und Frequency in Niederösterreich gut aufgehoben fühlen. Im südburgenländischen 350-Seelen-Dorf Bildein werden am 10. und 11. August rund 30 Acts für Stimmung sorgen. Darunter sind Austropopsänger Voodoo Jürgens, bei dem schwarzhumorige Texte auf Wiener Dialekt treffen, und die Alternative/Indie-Sängerin Ankathie Koi. Die 19. Ausgabe des Picture on Festes wartet unter anderem auch mit Reggae, Hardrock, Electronic, Metal, Ska und Punk auf Musikbegeisterte. Für Abwechslung und Entspannung sorgt die Umgebung samt einem nahen Sandstrand an der Pinka.

Neuerungen beim Frequency Festival

Weniger beschaulich positioniert sich das Frequency Festival in St. Pölten. Zwischen 16. und 19. August wird mit 200.000 Besuchern im Greenpark gerechnet. Neben insgesamt 95 Acts, darunter Gorillaz, Macklemore und Imagine Dragons, haben die Veranstalter einige Neuerungen angekündigt. So wird die Nebenbühne doppelt so groß wie in den Vorjahren sein, während zugleich eine neue Open-Air-Dance-Bühne mit dem Namen „Afterburner“ lockt. Auch der Nightpark wurde zum zehnten Jahr des Bestehens in der niederösterreichischen Landeshauptstadt umgestaltet.

Indie, Punkrock und Rap mit Kraftklub

Ein weiteres Highlight ist das Konzert von Kraftklub am 23. August in Graz. Ab 19 Uhr werden die fünf Musiker aus Chemnitz in den Kasematten des Schlossberges ihre Mischung aus Indie, Punkrock und Rap zum Besten geben. „Keine Nacht für Niemand“, wie ihr Album aus 2017 heißt, wird dabei wohl das Motto sein.

Während manche Veranstaltungen wie das Festival Picture on und das Frequency Festival bereits ausverkauft sind, können für andere noch Karten ergattert werden. Ein Weg zum schnellen Ticket ist das Portal www.oeticket.com, das auch Zusatzinformationen zu den Künstlern liefert.