Poprock korrekt berechnet

Nickelback gastiert mit „Feed The Machine“-Europa-Tour in Clam

Von Eva Hammer

Gängige Musik in Serie produziert Nickelback seit den 90ern, Sachen zum Mitsingen, leicht zu merken. Am Donnerstag kündigt sich Bandleader Chad Kroeger für das Konzert in Clam an: „Wir können es kaum erwarten, zurück nach Europa zu kommen und für unsere großartigen Fans zu spielen.“ Dafür hat er sogar einige Brocken Deutsch gelernt, etwa „Geile Scheiße, prost!“ Dazu im Hintergrund der Sound übersteuerter Technik und die Gitarren von Ryan Peake und Mike Kroeger, die sich mit recht einfachen Akkorden aufwärmen.

9000 unbeirrbare Fans

An die 9000 Fans pilgerten auf die Burgwiese. Publikum aller Altersklassen, darunter viele, die sich schon in den 90er-Jahren zu den Fans zählten. Nach der dritten Nummer beginnt es zu tröpfeln, doch der Wettergott ist gnädig, er belässt es bei nur zwei Nummern. „Lullaby“, ein Wiegenlied — Ryan Peake greift ins Keyboard, Chad Kroeger dröhnt ihn nieder, Mike Kroegers Bass fährt in unzählige Magengruben und tausende Arme strecken sich in die Höhe und wiegen mit. Lange Zwischenansagen lassen — auch wenn sie witzig sind — keine rechte Stimmung aufkommen. Die nicht mehr ganz jungen Herrn machen auf wilde Hunde, sind zugleich brave Buben, die zum „He je je Hei“ und „Taratata“ auf ihre Stromgitarren eindreschen und zu fast lieblichen Klängen grölen wie Joe Cocker. „Feed the Mashine“ heißt das Tourprogramm. Die Kommerzpop-Maschinerie zu füttern, verstehen die vier Kanadier hervorragend. Nickelback abzulehnen, gilt in der Musikfachwelt als schick. „Kalkulierte Klischees, Massenware, billigster Kommerz“, tönt es nahezu unisono aus Musikerkreisen. Nickelback macht auch kein Geheimnis draus: „Wenn wir eine Platte aufnehmen, schauen wir, dass für jeden etwas dabei ist.“ Bewusst taktierend packen sie die quotenträchtigsten Merkmale in ihre Songs. 50 Millionen verkaufte Alben bestätigen die Richtigkeit ihrer Berechnungen. Die Fans in Clam kratzt das nicht. Sie genießen ihre Idole fast drei Stunden lang.