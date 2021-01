Popstar Shakira verkauft Rechte an 145 ihrer Songs

Der kolumbianische Popstar Shakira hat die Rechte an 145 Songs an die in London ansässige Investmentfirma Hipgnosis Songs Fund verkauft.

Die dreifache Grammy-Gewinnerin hat weltweit mehr als 80 Mio. Singles und Alben verkauft, zu ihren größten Hits zählen etwa „Hips Don’t Lie“ oder „Underneath Your Clothes“.

Sie gesellt sich damit zu Kollegen wie Neil Young, der kürzlich ebenfalls Musikrechte an Hipgnosis veräußert hat.

Ein Grund dafür dürfte wohl auch die Corona-Krise und das dadurch eingebrochene Konzertleben sein. Für viele Künstler fallen dadurch maßgebliche Einnahmen weg. Details zum Verkauf wurden von Hipgnosis nicht genannt.

Shakira selbst erklärte, dass ihre Lieder, sobald sie in der Welt sind, „nicht mehr nur mir gehören, sondern auch jenen, die sie wertschätzen“. Hipgnosis sei jedenfalls „ein großartiges Zuhause für meinen Katalog“.