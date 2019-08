Populisten-Dilemma

Die derzeitigen Krisen in Großbritannien und Italien sind in inhaltlicher Hinsicht völlig unterschiedlich.

Dennoch sind beide Vorgänge zugleich auch Lehrbeispiele für ein- und dasselbe Phänomen. Das lässt sich wie folgt zusammenfassen: So sieht es eben aus, wenn purer Populismus regiert, dessen Protagonisten es nur um sich selbst statt um nachhaltige Regierungsarbeit geht.

In Italien hat sich Matteo Salvini, der sich statt auf der Regierungsbank lieber dauerwahlkämpfend auf Plätzen und Stränden bewegt hat, so sehr von seinen Umfragewerten hinreißen lassen, dass er gleich die ganze Regierung geschmissen hat.

Strotzend vor Selbstbewusstsein hat er aber die Rechnung ohne die anderen Parteien gemacht. Das Resultat: Seine große Popularität ist ebenso dahin wie sein Regierungsamt.

„Populisten heißen nicht so, weil sie tun, was das Volk will.“

Und in Großbritannien will Boris Johnson, der vor seiner Regierungstätigkeit keine Gelegenheit ausgelassen hat, eine Einigung mit der EU zu torpedieren, jetzt kurzerhand mit einem Taschenspielertrick das Parlament ausschalten, damit er seinen Kopf durchsetzt.

Auch dagegen regt sich beträchtlicher Widerstand. Was zeigt: Populisten heißen nicht so, weil sie tun, was das Volk will. Sie heißen so, weil sie die Menschen blenden und an der Nase herumführen wollen.