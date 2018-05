Populisten wurden handelseins

Nach zweitägigen Verhandlungen haben sich in Italien die Vorsitzenden der rechtspopulistischen Lega und der linken Fünf-Sterne-Bewegung — Matteo Salvini und Luigi Di Maio — auf eine Regierungsmannschaft geeinigt. Zum Premierminister rückt demnach Rechtsprofessor Giuseppe Conte auf, der am Sonntag mit der Regierungsbildung gescheitert war, verlautete aus Delegationskreisen. Neuer Wirtschaftsminister soll der Universitätsprofessor Giovanni Tria werden. Die Lega musste auf den europaskeptischen Ökonomen Paulo Savona als Wirtschaftsminister verzichten. Nun soll er für Europäische Angelegenheiten zuständig sein. Der ehemalige Europaminister Enzo Moavero wird neuer Außenminister. Die Rechtspartei „Brüder Italiens“ will das neue Kabinett extern unterstützen.

Nun muss wieder Staatspräsident Sergio Mattarella über die neue Zusammenstellung des Kabinetts entscheiden. Er hatte Savona als Wirtschaftsminister abgelehnt und Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsgregierung beauftragt. Diesen Auftrag legte der gestern nieder, Mattarella lud noch am Abend Conte zu sich.