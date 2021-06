Porsche Boxter – Perfekt abgekupfert

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Kaum zu glauben, aber mittlerweile ist es schon 25 Jahre her, als Porsche seinen Boxster auf den Markt gebracht hat.

Die Erfolgsgeschichte des offenen Zweisitzers gilt es natürlich zu feiern – am besten mit einem Sondermodell, das streng limitiert ist und optische Anleihen an der Vergangenheit nimmt. Und auch sonst hält der Hingucker, was er verspricht.

Feinste Verarbeitung, edles Cockpit und überraschend viel Platz. Billig ist der Spaß natürlich nicht. Die Basisvariante kostet 122.900 Euro.

Mit Extras – unter anderem Zweizonen-Klimaautomatik, adaptive Sportsitze, Rückfahrkamera, Spurwechselassistent sowie Sitzheizung und -kühlung – berappt man gut 134.000 Euro für das elektrisch öffnende Cabrio. Faszination pur liefert der Antrieb.

Der Sechszylinder-Boxer mit seinen vier Litern Hubraum, 400 Pferdestärken und 430 Newtonmetern wartet mit Drehfreude, linearer Leistungsentfaltung und kernigem Klang auf.

So wird der Saugmotor Quelle für besonders emotionale Fahrerlebnisse, zu dem auch das tiefe, sportliche Fahrwerk seinen Beitrag leistet. So macht Autofahren Spaß; auf die nächsten 25 Jahre.