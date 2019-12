Porsche-Erlebniszentrum

Die Porsche Holding hat in der Sterneckstraße in Salzburg ein Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität eröffnet. In der so genannten Mooncity dreht sich bei freiem Eintritt alles um Elektromobilität sowie die Mobilitätsformen der Zukunft.

„Die Mooncity ist aber nicht nur Erlebniszentrum, sondern auch Wissensplattform und Eventlocation. Für nächstes Jahr sind beispielwseise schon einige Kongresse und Veranstaltungen angesetzt“, so Leo Fellinger, der die Location leitet.

Ein Highlight der Ausstellung ist der Audi lunar quattro – ein Mondrover, den Audi im Jahr 2015 entwickelt hat.