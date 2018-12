Portugal – Schweiz, Niederlande – England in Nations League

Die Halbfinal-Duelle der ersten Finalrunde der Fußball-Nations-League lauten Niederlande gegen England und Portugal gegen Schweiz. Das ergab die Auslosung am Montag in Dublin. Europameister Portugal und die Schweiz spielen am 5. Juni in Porto, einen Tag später steigt Niederlande – England in Guimaraes.

Der Premieren-Sieger des neuen UEFA-Wettbewerbs wird am 9. Juni in Porto gekürt. Er erhöht sein Gesamt-Preisgeld um sechs Millionen Euro auf 10,5 Mio. Euro. Das Spiel um Platz drei der Halbfinal-Verlierer findet ebenfalls am 9. Juni in Guimaraes statt.