Positive Energie, Schwung und viel Selbstvertrauen

Von Christoph Gaigg

Regeneration hieß das Zauberwort am Tag der Rückkehr des LASK aus Norwegen. Zumindest für jene Spieler aus der Startformation: Sie erholten sich nach der Ankunft in den kühlen Innenräumen am Trainingsgelände in Pasching, während der Rest zu einer kurzen Einheit am Feld gebeten wurde. „Wir sind derzeit sehr, sehr wenig am Trainingsplatz“, sagte Trainer Oliver Glasner ob des dichten Programms.

Seine Gedanken kreisen aktuell ausschließlich über dem Heimspiel gegen St. Pölten am Sonntag (17). „Wir wollen anschreiben und gewinnen“, betonte er. Ob seine Mannschaft die Umstellung von Europacup auf Bundesliga-Alltag meistern wird und Besiktas ausblenden kann? „Für den einen ist es einfacher, für den anderen schwieriger. Aber es gibt sowieso keinen anderen Weg. Ich sehe es eher so, dass wir positive Energie, viel Selbstvertrauen und Schwung mitnehmen sollten.“

Den wird es gegen die Niederösterreicher, die 16 Spieler abgaben und elf (darunter Ex-LASK-Torjäger Rene Gartler) holten, auch brauchen, um die ersten Punkte in der neuen Saison einzufahren. „Sie haben sich mit einigen bundesligaerfahrenen Spielern verstärkt“, warnte Glasner. „Sie haben sehr robuste Leute in der Offensive.“ Aber: „Sie sind defensiv anfällig.“

„Extra-Belohnung“

Ein positives Fazit zog der LASK-Trainer nach dem Europacup-Rückspiel gegen Lilleström. „Es war keine Glanzleistung, aber eine sehr kompakte Leistung mit schönen Toren. Man muss die Kirche im Dorf lassen, wir hatten zwei Europacupspiele und haben beide gewonnen.“

Der Aufstieg bescherte den Linzern nun das Highlight in Quali-Runde drei gegen Besiktas. „Eine Extra-Belohnung“, meinte Glasner vor dem Aufeinandertreffen kommenden Donnerstag (20 Uhr MESZ) in Istanbul mit dem 15-fachen türkischen Meister, dessen Kader gespickt ist mit Stars wie Pepe, Ricardo Quaresma oder Ryan Babel. „Das wird ein geiler Abend für alle, die mit dem LASK zu tun haben“, freute sich Kapitän Gernot Trauner. Zumal die Besiktas-Fans zu den lautesten der Welt gehören, vor fünf Jahren wurden 141 Dezibel gemessen.

Tickets fürs Rückspiel am 16. August (Anstoß: 19.45 Uhr) auf der Linzer Gugl sind seit gestern für Abonnenten erhältlich. Am Dienstag (8 Uhr) startet der freie Vorverkauf. Eine Live-Übertragung ist ebenfalls wieder geplant.