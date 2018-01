Positive Signale bei Pflegeregress

Die Finanzierung der Abschaffung des Pflegeregresses war ein zentrales Thema beim Arbeitsgespräch mit Finanzminister Hartwig Löger, der bei der Jahresauftaktklausur der OÖVP im Miba-Forum in Laakirchen am Dienstag mit dabei war. „Für uns entstehen durch die Abschaffung des Regresses Kosten von mehr als 70 Millionen Euro pro Jahr. Klar ist, dass das Land und die Gemeinden nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben dürfen, sondern der Bund gegenfinanzieren muss“, so Stelzer, der von Löger positive Signale empfing.

Löger will bis Mitte des Jahres eine einheitliche Erhebung des Finanzierungsbedarfs der Bundesländer durch die Abschaffung des Pflegeregresses einholen. Nach Feststellung des tatsächlichen Einnahmeentfalls werden gemeinsam mit dem Sozialministerium erneut Gespräche zur finanziellen Absicherung der Abschaffung des Pflegeregresses geführt und Lösungen erarbeitet.

Vorbild Oberösterreich

Weiteres Thema des konstruktiven Gespräches war die Finanzpolitik des Bundes. „Wir erwarten uns auch vom Bund eine solide Finanzpolitik“, forderte Stelzer. „Oberösterreich geht voran und hat bereits einen ausgeglichenen Haushalt. Wir werden uns hier ein Beispiel nehmen“, betonte Löger. „Es ist erfreulich, dass wir uns hier durchgesetzt haben und eine Schuldenbremse im Programm der Bundesregierung steht“, so Stelzer. Lob für die oö. Schuldenbremse kommt auch von der Industriellenvereinigung: Schulden abzubauen und ausgeglichene Budgets vorzulegen sei eine Politik mit Weitblick und Verantwortung für die kommenden Generationen, freut sich IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch über die am Mittwoch vorgelegte finanzpolitische Planung des Landes OÖ bis zum Jahr 2022.

Gute Ausgangslage

Die Klausur wurde auch genutzt, um die Ausgangslage von Oberösterreich zu analysieren und diese wurde durchwegs als gut bewertet. „Wir haben die Jahresauftaktklausur auch genutzt, um gemeinsam mit Spitzenfunktionären, Entscheidungsträgern und Experten abseits der Tagespolitik über den Tellerrand hinaus zu blicken und über zukünftige Chancen und Herausforderungen zu diskutieren“, so Landesgeschäftsführer LAbg. Wolfgang Hattmannsdorfer.