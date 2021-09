Positives Fazit nach Premierenjahr

Mit den beiden Rennen im spanischen Aragon endete die Motorrad-Saison im Red Bull Rookies Cup. Für den einzigen Österreicher im Starterfeld, Jakob Rosenthaler, sprang zum Abschluss neben einem Ausfall noch ein 18. Rang heraus.

Insgesamt blickt der 15-Jährige auf eine gelungene Premierensaison zurück. „Ich konnte ein paar Punkte machen und habe mich immer wieder verbessern können. Teilweise ist es sogar besser gelaufen, als ich es mir vorgestellt hatte“, sagte der Linzer.

Startplatz bereits fix

Fünf Mal fuhr Rosenthaler in die Punkteränge, sechs Zähler sammelte der KTM-Pilot. Sein bestes Resultat war ein 14. Rang in Jerez. Nach seinem Wildcard-Start am Wochenende bei der Junioren-WM in Misano, der mit einem unverschuldeten Crash endete, sind die kommenden Monate den Vorbereitungen für die neue Saison gewidmet.

Zwölf Fahrer sind nicht mehr dabei, Rosenthaler hat seinen Startplatz aber bereits fix in der Tasche. „Ich denke, ich bin für die neue Saison gut gerüstet. Ziel ist, von den Platzierungen und den Zeiten her den nächsten Schritt nach vorne zu machen“, erklärte der ehrgeizige Jung-Pilot.

Von Christoph Gaigg