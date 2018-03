Post könnte sich laut Bericht an Volksbank Wien beteiligen

Die börsennotierte und mehrheitlich staatliche Post AG könnte sich mit rund 35 Prozent an der Volksbank (VB) Wien AG beteiligen – das berichtet „Der Standard“ in seiner Samstagsausgabe und beruft sich dabei auf „gut informierte Kreise“. Offiziell werde das aber weder von der Post noch von der VW Wien bestätigt. Entscheidungen könnten am 24. April fallen, da hat die VB Wien ihre Hauptversammlung.

Nachdem die Volksbanken vom Staat gerettet werden mussten, hält die Republik heute knapp 24 Prozent an der VB Wien, die als Zentralorganisation des genossenschaftlich organisierten Sektors fungiert. Da sich die Bawag PSK von der Österreichischen Post AG getrennt hat und aus den Postfilialen auszieht, sucht die Post jetzt nach einem neuen Bankpartner.