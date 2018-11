Postamt Christkindl bearbeitet wieder Wunschlisten und Festtagsgrüße

Weihnachtspostamt in Steyr öffnete am Freitag seine Pforten

Im Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr wird seit Freitag wieder emsig gestempelt und auch das Christkind hat in dem Wallfahrtsort so manche Korrespondenz zu erledigen. Denn Kinder dürfen ihre Briefe ans Christkind dort abgeben – die Erfüllung der Wünsche wird nicht garantiert, wohl aber eine Antwort.

Seit 1950 werden in Christkindl Weihnachtsgrüße mit Sonderstempeln und -marken versehen und in alle Welt verschickt, mittlerweile mehr als zwei Millionen pro Jahr. Wem der Weg ins himmlische Amt zu weit ist, der kann seine Sendungen mit einer Zusatzmarke „über Postamt Christkindl“ frankieren und in jeder irdischen Filiale abgeben. Und natürlich geht das Christkind auch mit der Zeit und hat eine eigene Postkarten-App im Programm.

Die Post bietet aber nicht nur weihnachtliche Vorfreude für Philatelisten, sondern organisiert und verschickt gemeinsam mit dem Samariterbund auch Präsente an bedürftige Kinder. Wer helfen will, besorgt ein Geschenk, verpackt es weihnachtlich, versieht es mit einer online zu bestellenden Paketmarke und gibt es bei einem Postamt ab.