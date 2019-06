Postenpoker beginnt von vorn

Zumindest der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker konnte dem erfolglosen Ringen um seine Nachfolge einen Scherz abgewinnen. „Ich habe mit großem Vergnügen zur Kenntnis genommen, dass es sehr schwer ist, mich zu ersetzen”, witzelte der Luxemburger am Freitag gegen zwei Uhr nachts in Brüssel.

Vier Stunden hatten die Staats- und Regierungschefs beraten, wer die Kommission und die übrigen EU-Institutionen in den nächsten Jahren führen soll. Doch für keinen der drei Kandidaten der größten Parteienfamilien gibt es bei der Juncker-Nachfolge eine Mehrheit, auch nicht für den CSU-Politiker Manfred Weber, den die Europäische Volkspartei ins Rennen geschickt hat.

Gegen den Deutschen machte vor allem der französische Präsident Front: Emmanuel Macron schloss gestern nach Ende des zweitägigen Gipfels explizit aus, dass Weber noch eine Chance hat. Und nicht nur das: Die Gespräche hätten gezeigt, dass neue Namen vorgeschlagen werden müssten, erklärte Macron. Das heißt: Aus Sicht des Franzosen sind auch die beiden anderen Sitzenkandidaten — der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans und die liberale Dänin Margrethe Vestager — aus dem Rennen.

Aber auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte gestern nüchtern fest, „dass keiner dieser Spitzenkandidaten eine Mehrheit im Europäischen Rat hat“. Österreichs Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein meinte zwar zur Frage, ob Weber vom Tisch sei, „das kann man nicht so sagen“, für wen sie sich eingesetzt hatte, ließ sie aber offen.

Der Machtkampf um die fünf EU-Spitzenposten geht in die Verlängerung. Das Endspiel beginnt am Abend des 30. Juni. Dann wollen die Staats- und Regierungschefs bei einem Sondergipfel so lange verhandeln, bis es ein Ergebnis gibt, mit dem auch das EU-Parlament leben kann. Spätestens am 1. Juli beim Frühstück soll es zum Schwur kommen.

Auch sonst brachte der jüngste EU-Gipfel keine berauschenden Ergebnisse. Ein Vorstoß, bis 2050 die Klimaneutralität der EU zu erreichen, scheiterte am Widerstand Polens, Ungarn, Tschechien und Estlands. Bierlein bedauerte: „Ich hätte mir mehr gewünscht.“

Die Entscheidung über den EU-Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahrzehnt, die ursprünglich bis Oktober hätte fallen sollen, wurde auf Jahresende verschoben.

Wenig weitergekommen ist man auch im Ringen um das Eurozonen-Budget.

Einig waren sich die Gipfelteilnehmer dagegen in der Verlängerung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konfliktes und in der Verurteilung der Türkei wegen der Erdölbohrungen vor der Küste Zyperns.