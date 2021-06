Posthof: „Vaginas im Dirndl“ klärten auf

Die Kennmelodie zu Raumschiff Enterprise im Falsett, Va-gi-na! Geheimnisvolles Terrain, das nie zuvor ein Mensch gesehen hat.

Einwurf, „oiso ,nie´ würd i jetzt ned sogn“. Das Unwissen trotzdem enorm. Wer Vagina sagt, meint meistens Vulva. War Jahrhunderte auch egal, in den meisten Anatomiebüchern nur das männliche Geschlecht vertreten.

Schon den alten Römern eingebläut: Der männliche Embryo hat die „Kraft“, sein Geschlecht nach außen zu stülpen. Das weibliche inwendig. Daraus zogen Männer Schlüsse zu ihren Gunsten.

Musikkabarett? Gerade in der ersten Hälfte war das ziemlich ernst. „Vaginas im Dirndl“ am Montag vor dem Linzer Posthof, in Opposition auch gegen elende Zwanghaftigkeit des männlichen Schmähführens.

Was wiegen schon ein paar Kilo „Provokation“ gegen Tonnen Gewalt gegen Frauen, die hinter Scham, Angst und angelernter Nettigkeit verborgen bleiben? Über die „Mumu“ spricht man nicht. Sie ist dreckig, da können die Frauen noch so viel putzen.

Ursula Anna Baumgartner und Daniela Lehner mit oberösterreichischen Wurzeln, Sina Heiss das tirolerische Drittel. An einem langen Schlauch – schön zum Reinkriechen – erläutern sie die Anatomie der Vagina. Rasiertes Geschlecht („Barbievagina“), neue Prüderie auf Facebook, die ganz die alte ist.

Gewalt auf der Bühne, roter Stöckelschuh, „sie hat´s provoziert“. Nicht lustig. Doch irgendwie zieht das Trio den Karren aus der Tristesse. Nach der Pause über die Lust, sie haben unverschämt schöne Stimmen und singen garstige Lieder. Rappen über „Geile Omis“ und haben den Präservativ-Blues.

Dildos und Liebeskugeln, verdichtete witzige Momente. Abgeschmackt nur der Du-bist-okay-Gestus, mit dem auch Drogeriemärkte werben. Als Zugabe das Gstanzl „Was mei Vulva ois ko“. Jubel, vereinzelt Standing Ovations.