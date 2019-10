Posthum Orden für Zilk, den Havel wegen Stasi-Verdachts verweigerte

Worüber tschechische Medien vorige Woche nur spekulierten, bestätigt Dagmar Koller gegenüber dem VOLKSBLATT: Sie werde Montagabend in Prag von Staatspräsident Milos Zeman einen ihrem verstorbenen Ehemann Helmut Zilk posthum verliehenen Orden entgegennehmen.

Es geht um den „Orden vom Weißen Löwen“. Diese höchste Auszeichnung der Tschechischen Republik wird alljährlich am Nationalfeiertag am 28. Oktober verliehen. Heuer sollen 43 Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, darunter Zemans Vorgänger Vaclav Klaus. Und eben der frühere Wiener SPÖ-Bürgermeister Zilk.

1998 platzte Verleihung

Der hätte den „Weißen Löwen“ schon zehn Jahre vor seinem Tod erhalten sollen. Der damalige tschechische Präsident Vaclav Havel hatte Zilk 1998 schon über die Zuerkennung informiert — und machte wenige Tage vor der Verleihung plötzlich einen Rückzieher. Begründung Havels in einem Brief an Zilk: „Wegen bestimmter Umstände“, die Zilks „Tätigkeit in der Vergangenheit“ berührten.

Der frühere Direktor der Behörde zur Dokumentation der Verbrechen des Kommunismus (UDF), Vaclav Benda, hatte Havel informiert, dass Zilk in den 1960er-Jahren mit dem tschechoslowakischen Geheimdienst „Statni Bezpecnost“ (StB) zusammengearbeitet habe und später StB-Agent gewesen sei. „Dafür wurde Zilk bezahlt“, sagte Präsidentensprecher Ladislav Spacek damals.

Zilk wies dies als „vollkommen haltlos und sinnlos“ zurück. Der Ex-Dissident Havel aber entschied im Zweifel gegen den Angeklagten. Zehn Jahre später sprach er an Zilks Sarg eine indirekte Entschuldigung aus: „Vielleicht haben wir ihm aufgrund unserer Unkenntnis auch Unrecht getan, vielleicht haben wir ihn verletzt.“

Nicht restlos geklärt

Restlos geklärt wurde der Verdacht aber nicht. Ein Jahr nach Zilks Tod ließen neue angebliche StB-Akten die Affäre einmal mehr hochkochen. Diesen Unterlagen zufolge soll Zilk vom StB unter dem Decknamen „Holec“ geführt und von 1965 bis kurz vor der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 mit insgesamt 55.000 Schilling bezahlt worden sein.

Tschechische Medien schrieben, dass Zilk als damaliger ORF-Mitarbeiter Informationen aus dem inneren Kreis der SPÖ und zur Außenpolitik der ÖVP-Alleinregierung gegeben habe. Der Ex-Bürgermeister konnte sich dazu nicht mehr äußern. Heute Abend wird er aber posthum vom offiziellen Tschechien freigesprochen. Wenn auch vielleicht nur im Zweifel…