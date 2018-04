Posträuber gestand drei Überfälle

40-Jähriger hatte zweimal in Laakirchen, einmal in Schwanenstadt zugeschlagen

LAAKIRCHEN — Mit der Festnahme des Posträubers von Laakirchen konnte die Polizei nun insgesamt drei Überfälle klären, denn der 40-Jährige gestand nicht nur die Tat am 14. März, sondern auch zwei weitere, äußerst brutal ausgeführte Taten: den ersten Überfall auf dasselbe Postamt am 15. Dezember des Vorjahres und einen Trafikraub in Schwanenstadt am 9. März 2017.

Noch am selben Tag nach dem Überfall im März war der 40-jährige Einheimische geschnappt worden. Zeugen hatten die richtigen Hinweise auf den Täter gegeben. Beim Mann klickten vor seinem Wohnhaus die Handschellen. Die Beute — er hatte sich Geld aus zwei Kassenladen geschnappt — wurde im Keller sichergestellt.

Opfer traumatisiert

Den Ermittlern gegenüber gestand der 40-Jährige nun auch den vorangegangenen Überfall. Der Mann war dabei so brutal vorgegangen, dass die beiden überfallenen Angestellten nach wie vor traumatisiert sind und ihrer Arbeit im Postamt nicht nachgehen können, berichtet die Polizei. Ebenso ist es der Mitarbeiterin jener Trafik in Schwanenstadt ergangen, die gemeinsam mit dem Betreiberehepaar überfallen worden war. Damals hatte der Mann seine Opfer mit einer Softgun eingeschüchtert.