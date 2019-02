„Potenzial für 30.000 Autos ist da“

Der Oberösterreicher Max Egger leitet bereits seit 1992 die Geschicke von Skoda Österreich als Geschäftsführer. Im Interview spricht der 61-jährige Manager über den Erfolgslauf der tschechischen Automarke, die weiteren Ziele in Österreich sowie die Zukunft der E-Mobilität.

VOLKSBLATT: Nachdem Skoda die Eishockey-WM sponsert. Wer wird Weltmeister?

Max Egger: Österreich nicht (lacht). Tschechien. Es wäre mal wieder Zeit dafür.

Und Österreich?

Wird den Gruppenerhalt schaffen.

Österreichs Eishockey-Team pendelt eigentlich immer zwischen A- und B-WM. Skoda kennt hierzulande aber wohl nur eine Entwicklung: aufwärts. Warum?

Die Produktpalette passt optimal für die Bedürfnisse der Österreicher, ich denke da beispielsweise an die Themen Allrad und Kombi. Der Octavia ist meines Erachtens ein Synonym für die Mobilitätsbedürfnisse der Österreicher und darüber hinaus verfügen wir über eine extrem motivierte Händlerorganisation in genau der richtigen Dimension. Unsere 89 Händler verkaufen pro Jahr 25.000 Autos, da kann man sich die Stückzahlen pro Händler leicht durchrechnen – und das schlägt sich auch auf die Kundenzufriedenheit nieder. Österreich ist jedenfalls für die Marke einer der wichtigsten Märkte der Welt, bei den absoluten Verkaufszahlen liegt Österreich auf Rang zehn. Und wir haben das Potenzial, 30.000 Autos in Österreich pro Jahr zu verkaufen.

Ist das wegen der geografischen Nähe?

Sicherlich auch. Eine emotionale Nähe zwischen Österreich und Tschechien aufgrund der gemeinsamen Geschichte kann man nicht bestreiten. Aber es ist auch aufgrund der Qualität.

Das war aber nicht immer so.

Wir haben uns das immer wieder angeschaut und schon vor Jahren festgestellt, dass die von den Menschen wahrgenommene Qualität nicht mit der tatsächlichen Produktqualität der Fahrzeuge übereinstimmen. Wir haben auch in den 90er-Jahren nicht den Vergleich mit anderen Herstellern scheuen müssen. Die tschechische Ingenieurskunst gab es ja schon immer.

Ist das auch eine Kampfansage in Richtung VW?

Keineswegs. Um in der Sprache des Sports zu bleiben. Kein Teamchef wird einen starken Spieler aus dem Kader geben, ein interner Wettbewerb hilft, dass die schwächeren Spieler immer besser und besser werden. Das ist eine Frage der Motivation. Platz eins in Österreich bei den Verkaufszahlen ist kein Ziel und ist auch aufgrund des Händlernetzes und der Strukturen nicht möglich. Bei der Qualität hingegen definitiv und da sind wir auch in dem einen oder anderen Bereich führend, wenn ich etwa an die Kundenzufriedenheit denke.

Welche Pläne verfolgt Skoda bei der E-Mobilität?

Die mentale Bereitschaft und das Interesse der Österreicher für E-Autos werden immer größer. Das haben wir auch heuer wieder auf der Vienna Autoshow gemerkt. Wir sind daher gerüstet, wenn der große Ansturm 2020, 2021 kommen wird.

Ist also der Umkehrschluss, dass die Elektromobilität unaufhaltsam ist und der Dieselmotor daher ein Auslaufmodell ist?

Wer sagt, dass der Dieselmotor keine Zukunft hat? Vielleicht betrifft es schlussendlich den Benzinmotor. Die Frage ist, wie hoch die Durchdringung mit Elektroautos letztlich sein wird. Es geht darum, ob ein E-Auto den Anforderungen der Kunden gerecht wird oder nicht.

Und wie wird sich dann der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos entwickeln?

Das kann man derzeit noch überhaupt nicht sagen. Fakt ist, dass der Gebrauchtwagenmarkt immer auch vom Neuwagenmarkt abhängig ist. Läuft es dort gut, dann läuft es auch bei den Gebrauchtwagen gut. Aber dennoch: Die Kunden werden entscheiden, was sich durchsetzt oder nicht.

Stichwort Wasserstoff. Eine Zukunftstechnologie?

Wenn die Rahmenbedingungen passen, warum nicht. Aber auch hier gibt es noch viele unbekannte Faktoren, etwa in Bezug auf die Infrastruktur.