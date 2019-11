Eine Schau der Superlative bietet das Linzer Schlossmuseum derzeit seinen Besuchern: In einer Kooperation mit der Wiener Albertina werden Werke der größten Pop Art-Künstler und das, was deren künstlerische Erben ab den 1980ern entwickelt haben, gezeigt: „Von Warhol bis Sherman. Amerikanische Kunst aus der Albertina“ titelt die Ausstellung, die bis 20. März 2020 hundert Arbeiten von insgesamt 15 Künstlern präsentiert. Viele der Werke waren auch in Wien noch nicht zu sehen. Prädikat: äußerst sehenswert.

Comics im Museum: Mit seinem Offsetdruck zitiert Roy Lichtenstein in der Manier von Comicstrips massenmediale Vermittlung von Wirklichkeit, er pixelt seine Bilder. In Großformaten wie „Wallpaper with Blue Floor Interior“, das gleich zu Beginn der Schau den Besucher begrüßt, hat er sie „monumentalisiert, entfremdet“, wie Albertina-Direktor und Kurator Klaus Albrecht Schröder erklärt. Die Albertina kooperiert für diese Ausstellung zum ersten Mal mit einem Bundesländermuseum.

Eine weitere Besonderheit: Viele der gezeigten Arbeiten stammen aus den Sammlungen Essl und Jablonka, die erst kürzlich in den Besitz der Albertina übergegangen sind und ebendort auch noch nicht zu sehen waren.

Andy Warhol hat Anfang der 1960er den Siebdruck und Stars aus Film und Politik wie Marilyn Monroe und Mao Tse-Tung als Motive entdeckt. Mit einer Aneinanderreihung von „Campbell’s Soup“ macht er das Museum zum Supermarkt in einer Zeit, in der Massenkonsum Gestalt annimmt. Für Schröder das allerwichtigste Werk, weil es damals „so radikal, so neu“ war. Die Serie „Electric Chair“, u. a. neben Suppendosen, Maos und Jackie Kennedy zu sehen, thematisiert die Todesstrafe in den USA.

Pop Art: Zitate aus Comics, Magazinen, Werbung

In der Pop Art geht es stets um die Wahrnehmung von Wirklichkeit. Schröder: „Die fünfzehn Künstler, deren Werke in Linz ausgestellt sind, zeigen uns, wie sehr wir Wirklichkeit nur mehr indirekt erfahren.“ Die Kunstrichtung, die ihren Anfang in den 1960ern nahm, zitiert aus Magazinen, Comics, der Werbung. Mit ihr zieht das Alltägliche in die Kunst ein.

Mit den meisten Werken ist Alex Katz in der Linzer Großausstellung präsent. Die flächigen Arbeiten, die Landschaften, Porträts oder Gruppen von Menschen zeigen, kommen distanziert und cool herüber, hervorstechend das vier Meter große „Carver’s Corner“. Robert Rauschenbergs Collagen sind, so Schröder, „vollgestopft mit Wirklichkeit“: Mit eigenen Bildern und vorhandenem Material setzt er sie etwa in der in Linz gezeigten Serie „Soviet/American Array“ zu einer neuen Realität zusammen — als Zeichen einer kulturellen Verbundenheit zwischen Osten und Westen zum Ende des Kalten Krieges.

Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich den „Erben“ der Pop Art, jenen Künstlern, die sich ab den 1980ern wieder damit auseinandersetzten. Auf einer großformatigen Kohlezeichnung Robert Longos blickt man in Linz in den Lauf eines Revolvers. Oder steht vor Sigmund Freuds Wohnungstür — Ausgangspunkt war eine Fotoserie von 1938, kurz bevor der Begründer der Psychoanalyse Wien auf der Flucht vor den Nazis in Richtung London verließ. Ein Babykopf scheint vor dunklem Hintergrund wie ein Planet im Weltall herumzuschwirren. Longo findet Images im Internet.

Gregory Crewdsen fotografiert das Alltägliche auf eine Weise, die es unheimlich erscheinen lässt und inszeniert dafür jedes Detail kunstvoll. Ähnlich düster Ölgemälde von Eric Fischl, der etwa für seine Serie „Krefeld Project“ Schauspieler Szenen aus dem Leben in amerikanischen Vororten nachstellen ließ. Cindy Sherman, deren Arbeiten denen Crewdsons in der Ausstellung gegenübergestellt sind, inszeniert sich selbst: Sie schlüpft für ihre großartigen Fotoarbeiten in verschiedene Frauenfiguren.

Es sind v. a. die Großformate, die in der herausragenden Schau gleich in ihren Bann ziehen. Spannend auch die Ausstellungsarchitektur von Walter Kirpicsenko. Auf Betonit-Wänden sind die Werke so arrangiert, dass sich ein Rundgang anbietet, sich aber immer wieder auch neue Blickwinkel auftun.