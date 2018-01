Präsidentschaftswahl in Tschechien begonnen

In Tschechien hat am Freitag die Präsidentschaftswahl begonnen. Knapp 8,4 Millionen Stimmberechtigte werden in den kommenden zwei Tagen an die Urnen gebeten, um zum zweiten Mal in der Geschichte ihr Staatsoberhaupt direkt zu wählen. Amtsinhaber Milos Zeman, der sich erneut um das fünfjährige Mandat bewirbt, geht Umfragen zufolge auch als Favorit ins Rennen.

Als ernstzunehmender Herausforderer gilt der ehemalige Chef der Wissenschaftsakademie Jiri Drahos. Auch dem Pop-Texter und Schriftsteller Michal Horacek werden Chancen eingeräumt. Die übrigen sechs Kandidaten, darunter der frühere Regierungschef Mirek Topolanek sowie der Ex-Botschafter in Frankreich Pavel Fischer, haben hingegen nur geringe Chancen auf den Posten.

Dass es in der ersten Runde zu einer Entscheidung kommen wird, wer ab März auf der Prager Burg residiert, gilt als unwahrscheinlich. Umfragen des Meinungsforschungsinstituts CVVM vom Dezember prognostizieren Zeman 32 Prozent, Drahos 21,5 Prozent und Horacek 10,5 Prozent. Die übrigen sechs Kandidaten liegen zwischen einem und vier Prozent weit abgeschlagen. Eine etwaige Stichwahl wird in zwei Wochen stattfinden.

Die Stimmabgabe ist bis 22.00 Uhr möglich. Am Samstag wird die Wahl von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Mit den ersten Hochrechnungen kann noch am Samstagnachmittag gerechnet werden.