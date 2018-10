Präventionsbeamte informieren Schüler über Mobbing, Drogen & Co.

WIEN — Mit dem Schuljahr 2018/2019 haben Innenministerium und Exekutive das Kriminalitäts-Präventionsprogramm „Under 18“ gestartet. Bis Ende 2019 sollen 433 speziell geschulte Experten in Schulen altersgerecht die Schwerpunkte Rechtsbewusstsein, Vorbeugung und digitale Medien vermitteln.

Je nach Anforderungen an der jeweiligen Schule sollen sie zu den Themenblöcken Rechtsbewusstsein, Suchtdelikts- und Gewaltprävention (ab 13 Jahren) oder Umgang mit digitalen Medien (ab zehn Jahren) informieren. Das Programm entspräche pädagogischen und wissenschaftlichen Standards und sei einfach und verständlich aufgebaut.

Lehrer und Eltern sind eingebunden

Bei der Erstellung habe man auf einen „Mehr-Ebenen-Ansatz“ gesetzt, erläuterten die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), Bundeskriminalamts-Chef Gerhard Lang und die Direktorin des BRG Wien 19, Karin Dobler. Konkret sind Lehrer, Schüler und Eltern gleichermaßen involviert wie Polizei und Innenministerium.

Im Fokus stünden Rechte und Pflichten von Schülern ab zehn Jahren. Auf welchem Bereich der Schwerpunkt liegt, kann in der jeweiligen Bildungseinrichtung festgelegt werden. Ob Mobbing, Stalking oder Drogen: Bei Bedarf kann sich die Schulleitung auch mit einem Problem an die Exekutive wenden. Frontalunterricht wird vermieden.

Der Schwerpunkt kann auf drei Themenblöcken liegen: „All Right – Alles was Recht ist!“ zur Förderung des Rechtsbewusstseins für 13- bis 17-Jährige, „Look @your. Life“ rund um die Themen Straffälligkeit bis Drogenkonsum sowie „Click & Check“ für den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien ab zehn Jahren.