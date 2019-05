Pralinen, Maiglöckchen, Cremes

Von Andreas Huber

Es ist wieder an der Zeit, allen Mamas „Danke“ zu sagen. Der Muttertag am kommenden Sonntag naht in großen Schritten und für viele stellt sich wie jedes Jahr die Frage: Was schenken? Das VOLKSBLATT hat sich deshalb in den klassischen Geschäftsbereichen Blumen, Parfümerie und Pralinen umgehört, um aktuelle Trends ausfindig zu machen. Und die sind gar nicht so deutlich, denn es überwiegen bei den Käufern eher Traditionen.

Zu warmes Frühjahr: Heuer kein Flieder

„Rote Rosen sind nach wie vor sehr beliebt, auch am Muttertag. In diesem Jahr können auch wieder Maiglöckchen angeboten werden, das ist jedes Jahr stark wetterabhängig. Eine typische Muttertagsblume wäre auch immer der Flieder, für den hingegen das heurige Frühjahr einfach zu warm war“, sagt Nora Bauer, Geschäftsführerin des Blumen Studio Bauer neben dem Casino Linz.

Generell seien Pfingstrosen und die Farbe Rosa derzeit aktuell, aber so wie auch die Vorlieben der Mütter individuell sind, so vielfältig seien auch die Angebote, so Bauer. „Mit einem bunten Blumenstrauß kann man aber wenig falsch machen“, meint sie. Dominique Mayr, Geschäftsführerin von Douglas Linz-Landstraße, sieht auch in der Parfümerie überwiegend wiederholende Muster: „Düfte sind nach wie vor das beliebteste Geschenk bei unseren Kunden. In den letzten Jahren konnte jedoch auch ein gewisser Trend zum Pflegebereich beobachtet werden: Gesichts- und Körpercremes, Sonnenpflege – auch der Spa-Bereich wächst. Für die kleine Geldbörse gibt es Lippenstifte oder Wimperntusche.“

In der Pralinenwelt des Fachgeschäfts Chocotega am Taubenmarkt gibt Geschäftsführerin Johanna Zarembach Auskunft: „Die Klassiker sind natürlich Pralinen-Sackerl mit ,für Mama’-Aufschrift, die auch gerne zum Verschönern von größeren Geschenken genommen werden. Wir haben natürlich auch Pralinenboxen, Herzformen aus Schokolade oder schicke Pralinensträußchen. Häufig steht jedoch auch das Persönliche für die Kunden im Vordergrund, wie etwa individuelle Aufschriften.“