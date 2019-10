Die Versöhnungsarbeit mit dem Nachbarn und langjährigen Erzfeind hat den Ausschlag gegeben: Der heurige Friedensnobelpreis geht an den Ministerpräsidenten von Äthiopien, Abiy Ahmed. Das teilte das Nobelkomitee gestern in Oslo mit. Der mit 900.000 Dollar dotierte Preis wird am 10. Dezember überreicht.

Unter Führung des mit 43 Jahren jüngsten Staatschefs in Afrika haben sich Äthiopien und Eritrea wieder angenähert. Davor war das Verhältnis nach einem blutigen Grenzkrieg von 1998 bis 2000 zerrüttet gewesen.

„Ich bin so glücklich und so begeistert“

„Ich danke Ihnen vielmals! Ich bin so glücklich und so begeistert über die Nachricht!“, sagte Abiy. Die Auszeichnung sei eine Ehre für den gesamten afrikanischen Kontinent: „Das ist ein Preis, der Afrika verliehen wird, der Äthiopien verliehen wird!“

Das Nobelkomitee würdigte Abiys Bemühungen um Frieden und internationale Zusammenarbeit, insbesondere seine „entscheidende Initiative“ zur Beilegung des Grenzkonflikts. Man wolle ihn „in seiner wichtigen Arbeit für Frieden und Versöhnung“ unterstützen.

Nach Kaltem Krieg gibt es noch viel zu tun

Denn es gibt noch viel zu tun: Die Friedensbemühungen Abiys gipfelten in der Unterzeichnung eines Friedensvertrages mit Eritrea am Horn von Afrika im Juli 2018. Davor hatte fast zwei Jahrzehnte ein Kalter Krieg zwischen Äthiopien mit seinen rund 105 Mio. Einwohnern und dem kleinen Eritrea mit rund sechs Mio. Einwohnern geherrscht, der die gesamte Region gelähmt hatte. Der Friedensschluss war zwar historisch, viele Details des Abkommens – wie etwa die Festlegung des Grenzverlaufs – sind aber noch ausständig.

Abiy erhielt gestern Gratulationen aus aller Welt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von einer „guten Wahl“: „Was Äthiopien geleistet hat, verdienst unser aller Respekt.“ Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz, der im vergangenen Jahr als Bundeskanzler mit Abiy zusammengetroffen war, gratulierte: Dessen Initiative habe Frieden und Stabilität in die Region gebracht. Die Auszeichnung sei „mehr als verdient“.

Leer ausgegangen ist unterdessen die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg, die Buchmacher als Favoritin auf den Nobelpreis gehandelt hatten. Die 16-Jährige war wie berichtet bereits zuvor mit dem Right Livelihood Award und damit dem „alternativen Nobelpreis“ ausgezeichnet worden.