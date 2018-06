Preisverfall bei Schweinefleisch

2018 ist nach dem Ausnahmejahr 2017, mit besonders hohen Preisen, ein schlechtes Jahr für Oberösterreichs Schweinebauern. Schwächelnder Appetit auf Schwein in Asien drückt den EU-Preis. Deshalb müssen neue Vermarktungsstrategien her. „Die österreichischen Konsumenten bevorzugen eindeutig Schweinefleisch aus Österreich und das ist gut so“, erklärt Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Er prangert deshalb an, dass es in der Gastronomie und in Großküchen keine verpflichtende Herkunftsbezeichnung gibt und deshalb importiertes Fleisch den Preis drückt. Doch neben der Herkunft legen die Konsumenten auch besonderen Wert auf das Tierwohl. Der Markt für Schweinefleisch aus besonders tierfreundlicher Haltung wächst stetig und große Handelsketten wie Spar und Lidl setzen auf Fleisch von Betrieben, die etwas für das Tierwohl tun. Konkret bedeutet das unter anderem, dass die Tiere auf Stroh gehalten werden und gentechnikfrei gefüttert werden. Weiters steht den Tieren mehr Platz zur Verfügung. „Ich rechne damit, dass der Marktanteil von Schweinen aus Strohhaltung in den nächsten fünf bis zehn Jahren 15 Prozent betragen wird“, blickt Johann Schlederer, Geschäftsführer des Verbandes der landwirtschaftlichen Veredelungsproduzenten in die Zukunft. Derzeit ist der Marktanteil mit 30 Strohhaltungs-Schweinebauern die wöchentlich ca. 500 von 100.000 geschlachteten Schweinen liefern noch gering. Schlederer hofft mit Initiativen für mehr Tierwohl den Nerv der Konsumenten und der Landwirte getroffen zu haben, sodass der Schweinepreis in Zukunft nicht weiter von ausländischen Produzenten gedrückt wird.

vs