Premiere am Attersee

Die Coronavirus-Pandemie hatte auch den Regattakalender der Segler ordentlich durcheinander gewirbelt, seit März mussten zahlreiche Events verschoben oder abgesagt werden.

Die für Mitte Mai am Gardasee geplant gewesenen Europameisterschaften der olympischen Bootsklassen 49er, 49er FX und Nacra 17 wurden nun neu vergeben, den Zuschlag erhielt die Bewerbung vom Union-Yacht-Club Attersee. Damit werden die drei modernen Klassen ihre Titelkämpfe von 28. September bis 4. Oktober 2020 erstmals in Österreich abhalten.

Der Österreichische Segel-Verband ist sowohl in allen drei Klassen bereits für die Olympischen Spiele, die vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio stattfinden sollen, qualifiziert.

Mit Tanja Frank und Lorena Abicht (49er FX), Benjamin Bildstein und David Hussl (49er) sowie Thomas Zajac und Barbara Matz (Nacra 17) gastieren auch die österreichischen Olympia-Starter bei der im UYCAs ausgetragenen Heim-Europameisterschaft.

Kurze Vorbereitung

„Der Union-Yacht-Club Attersee ist stolz gemeinsam mit den anderen Segelclubs am Attersee dieses Großevent möglich machen zu dürfen. Die Vorbereitungszeit von zwei bis drei Monaten, statt der üblichen zwei bis drei Jahre, sind eine enorme Herausforderung. Wir wollen den Segelsport in Österreich und bei uns am Attersee bestmöglich präsentieren und der internationalen Elite gute Meisterschaften bieten“, freute sich UYCAs-Präsident Michael Farthofer über den EM-Zuschlag.

Auch bei den Athleten ist die Vorfreude dank Prachtkulisse und Heimvorteil riesig. „Wir freuen uns, endlich wieder gegen Boote aus anderen Nationen segeln zu können. Ich selbst habe gute Erinnerungen an den Attersse, da ich dort 2010 die Staatsmeisterschaften im 420er gewinnen konnte“, war Tanja Frank (49FX) bereits heiß auf die EM. Thomas Zajac (Nacra 17) ergänzte: „Dass der Europameister am Attersee gekürt wird, ist für den ganzen österreichischen Segelsport etwas Besonderes. Alle Teilnehmer können sich auf eine atemberaubende Kulisse rund um den See freuen“.