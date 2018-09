Prestige-Duell im Namen der Dose

Europa League: Salzburg will in Leipzig die „Bullen-Hierachie“ auf den Kopf stellen

Die Europa-League-Reise nach Leipzig bringt Salzburg ein pikantes Stelldichein mit der Vergangenheit. Denn heute (21 Uhr/live Puls 4) treffen zwei Fußball-Teams aufeinander, die einst unter dem gleichen Flügelpaar kickten. Jenem von Red Bull, das seit der Entflechtung in Leipzig als Eigentümer, in Salzburg „nur“ noch als Sponsor auftritt.

Zur Erinnerung: Erst im Juni 2017 gab es von der UEFA Grünes Licht, dass beide Teams im Europacup spielen dürfen.

Dass es nicht einmal ein Jahr später tatsächlich zum Duell von RasenBallsport Leipzig und Red Bull Salzburg kommt, damit rechneten wohl die wenigsten. Aber nach dem Selbstfaller der Mozartstädter in der Champions-League-Quali gegen Bukarest kann sich nun Europa auf ein Fußball-Spektakel freuen, denn beide Teams stehen für offensiven Fußball, hohes Tempo und viele Tore — kein Wunder, prägte Leipzigs Übergangstrainer Ralf Rangnick 2012 bis 2015 als Sportdirektor in beiden Vereinen maßgeblich System und Entwicklung.

„Frage der Mentalität“

Der 60-Jährige erwartet deshalb auch ein heißes Match: „Die Spielweise ähnelt sich, auch wenn die Grundordnung nicht immer gleich ist. Deswegen wird es eine Frage der Aggressivität, der Mentalität. Da wird es sicher hoch hergehen“, erklärte Rangnick, der sein Team in der Favoritenrolle, aber Salzburg im Vorteil sieht: „Sie können sich am Wochenende in der Liga einspielen. Das geht bei uns nicht.“ DFB-Nationalstürmer Timo Werner fällt wegen muskulärer Probleme aus.

Insgesamt stehen aktuell übrigens sechs ehemalige Salzburger im Kader der Sachsen: Neben den ÖFB-Legionären Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Stefan Illsanker noch Dreier-Goalie Péter Gulácsi, Kevin Kampl und Dayot Upamecano. Insgesamt gab es seit 2011 15 Transfers von Salzburg nach Leipzig.

„Mutig und aktiv“

Trotzdem geht der österreichische Serienmeister ohne Angst in das Auswärtsduell mit dem „großen Bruder“ aus Deutschland. „Wir wissen, was wir können“, erklärte Trainer Marco Rose. Pikant: Der Erfolgscoach stammt aus Leipzig, seine Familie wohnt weiter in der Stadt. „Wir wollen auch in Leipzig mutig und aktiv spielen“, betonte der 42-Jährige, dem außer den verletzten Patrick Farkas, Patson Daka sowie Smail Prevljak alle Kicker zur Verfügung stehen. Auch Routinier Zlatko Junuzovic ist nach seiner Oberschenkelblessur wieder ein Thema.

Dass man sich vor deutschen Gegnern ohnehin nicht fürchten muss, zeigt ein Blick auf die jüngsten Duelle: 2016/17 gab es in der EL-Gruppenphase gegen Schalke 04 in der Fremde ein 0:2 bzw. ein Heim-3:1, erst im März dieses Jahres eliminierte Salzburg im EL-Achtelfinale sensationell Borussia Dortmund. Dem Heim-0:0 war ein historischer 2:1-Auswärtserfolg vorangegangen. „Wir sind auch in dieser Saison in der Lage, wieder etwas Besonderes zu erreichen“, betonte Reinhold Yabo.