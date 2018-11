Prinz Charles feiert seinen 70er

LONDON — In Gummistiefeln durchs schottische Hochland, ein kleiner Plausch zwischendurch mit einer Pflanze: Prinz Charles ist anders. Je älter der Thronfolger wird, umso zufriedener scheint er zu sein. Und ein „Öko-König“ ist Charles ohnehin längst, hat er sich doch den Ruf eines Umweltschützers erarbeitet. Charles, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert, wird wohl als erster Ökobauer den Thron des Vereinigten Königreichs besteigen. Noch aber ist mit 92 Jahren Elizabeth II., seine Mutter, mit großer Ausdauer Königin. Eine große Rolle spielt auch die Kunst bei den Feierlichkeiten zu Charles‘ rundem Geburtstag. So kamen im Oktober viele Schauspieler im Buckingham-Palast zusammen, um das Engagement des Thronfolgers für die Künste zu preisen. Laut einer YouGov-Befragung ist Charles‘ Sohn Prinz Harry der beliebteste Royal vor Königin Elizabeth, Charles kommt nur auf Platz sieben.