Prinzen müssen nicht küssen

„Es war einmal ...“: Märchenmix nach Grimm in der Studiobühne

Papa König meint, der Sohn sei reif zum Heiraten. Alt und richtig langweilig findet das der coole Prinz Theo. Er braucht echt keine Prinzessin.

Folgt aber dann doch und zieht mit seinem Pferd in die weite Welt der Gebrüder Grimm hinaus. Der Märchenmix „Es war einmal“ feierte am Sonntag an der Studiobühne des Landestheaters Premiere.

Susanne Schwab betrachtet als Autorin und Regisseurin die berühmtesten Märchen-Protagonisten durch einen ganz besonderen Bühnen-Zauberspiegel.

Bekannte Figuren genial modernisiert

Alexander Köfner als Prinz Theo nimmt man es ab, dass er sich lieber mit Xbox oder Nintendo beschäftigen möchte, als auf Brautschau zu gehen. Das Publikum reagiert verständnisvoll, verstummt aber wie der Prinz, als ein Zauberer hinter dem Spiegel auftaucht, der einen Weg zu den Prinzessinnen auftut.

Zuerst hinter die sieben Berge, doch Schneewittchen ging studieren … Zwergenmädels haben lange Bärte, sie arbeiten im Bergwerk, die Zwergenbuben machen den Haushalt oder umgekehrt. Rapunzel platzt mit lustiger, bunter Kurzhaarfrisur ins Geschehen, ihren alten Zopf hat sie längst abgeschnitten.

Karina Pele lässt vom ersten Augenblick an ihren direkten Draht zum Prinzen spüren. Einen Frosch im Brunnen findet sie niedlich, dem Prinzen graust, mit ein wenig Überwindung funktioniert aber Küssen. Aus dem Frosch entsteht ein grünes Mädchen, ob Prinzessin weiß man nicht, egal, sie interessiert sich nicht für Prinzen. Die nächsten beiden, Dorni und Erbsi, sind so miteinander beschäftigt, dass ein Prinz in ihrem Dasein niemals Platz hätte.

Sophie Pint als schlaftrunkenes rosarotes Dornröschen taumelt ständig in die Arme der schlaflosen Prinzessin auf der Erbse alias Isabella Campestrini (ein kleiner Seitensprung zu H.C. Andersen). Friedrich Eidenberger überzeugt als verschleierte Prinzessin Wolfi, die auch Prinzen fressen würde. Als König und geheimnisvoller Spiegel steht er für schwindende Autorität und Mystik.

Bühne und Kostüme (Karin Waltenberger) erheitern und überraschen auch ohne großen technischen Aufwand. Das sympathische Pferd mit eingebautem Radio trägt auf seinem Steckenrücken Prinz und Rapunzel in allen Gangarten. Papa König sieht in ihr schon die junge Königin und will eine pompöse Hochzeit ausrichten.

Die Nachkommen aber klären auf, dass Freundschaft genauso gut gegen Einsamkeit hilft und auch Alleinesein lässig sein kann. Eine fette Moral von der Geschicht, die zudem noch cool sein will, mit „man soll nicht immer den Erwachsenen folgen, schon gar nicht, wenn sie sich wie Könige aufspielen.“ Regisseurin Schwab und Dramaturgin Christine Härter gehen liebevoll mit den Märchen um, tragen, wie es sich gehört, dick auf, durchqueren seichte Stellen, verstehen es, Kinder aller Altersstufen eine gute Stunde lang zu fesseln und die Erwachsenen ästhetisch, moralisch, künstlerisch zu entzücken. Eva Hammer