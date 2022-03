Prinzessin, Pazifistin, Widerstandskämpferin

Es ist die Geschichte einer echten Prinzessin, die die gebürtige Leondingerin Birgit Lehner am 19. März (19.30 Uhr) in der Tribüne Linz in ihrem Erzähltheater „Die Sufiprinzessin“ präsentiert. Und sie hat auch viel Märchenhaftes. Aber anders als in Märchen geht sie nicht gut aus. Die Geschichte der Noor Inayat Khan (1914-1944) ist die einer unglaublich mutigen Frau, die als Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg Opfer der Nazis wurde.

Noors Vater war ein adeliger Inder, Sufi-Prediger und Gründer eines Ordens. „Noor, deren Name Licht bedeutet, war eine echte Prinzessin“, erzählt Birgit Lehner. Mit seiner Frau, einer Amerikanerin, und den Kindern ging er zunächst nach London, dann nach Frankreich, um dort die Sufi-Lehre und seine Ideen von interreligiöser Toleranz zu verbreiten. „Noor wuchs mit diesem starken spirituellen Hintergrund auf.“

Die Familie ließ sich in der Nähe von Paris nieder. Noor studiert Harfe und Musik und Kinderpsychologie an der Sorbonne. Nach dem frühen Tod des Vaters musste sie sich Noor, selbst gerade 13 Jahre alt, um ihre Geschwister, aber auch um die Mutter kümmern. Als Schriftstellerin entwickelte sich Noor zu einer beliebten Kinderbuchautorin, deren Märchen und Geschichten im Radio zu hören waren und in „Le Figaro“ abgedruckt wurden.

Als Geheimagentin in Frankreich im Einsatz

Als der Krieg ausbrach, meldeten sich Noor und ihr Bruder, beide überzeugte Pazifisten, sofort für den Widerstand. Noors Verlobter, ein Pianist, war jüdischer Herkunft. Als die Nazis Frankreich besetzten, floh die Familie in allerletzter Sekunde nach England.

Dort ließ sich die junge Frau als Funkerin ausbilden und wurde, englisch- und französischsprachig aufgewachsen, zur idealen Besetzung für Churchills nachrichtendienstliche Spezialeinheit „Special Operations Executive“. Noor wurde Geheimagentin. Lehner: „Sie wollte das sofort aus Überzeugung.“

Als „Hochgefährliche“ in ein deutsches Gefängnis

Als Noor als erste Frau in dieser Funktion überhaupt zu einem Einsatz nach Frankreich gebracht wurde, stellte sich dort heraus, dass ihr Netzwerk aufgeflogen war, weshalb die Engländer sie sofort wieder zurückholen wollten. Sie weigerte sich und blieb, um eine neue Gruppe aufzubauen. „Die durchschnittliche Überlebensdauer der Funker lag bei sechs Wochen vor Ort, viele wurden von den Nazis mit Peilsendern aufspürten“, weiß Lehner. Noor schaffte es, drei Monate lang unter anderem unter dem Codenamen „Madeleine“ zu operieren.

Immer ihre 15 Kilo schweren Koffer mit dem Radiotransmitter dabei, musste sie ständig ihre Unterkunft wechseln und ihr Aussehen verändern. Im Oktober 1943 wurde sie jedoch verraten, von den Nazis verhaftet und ins Pariser Gestapo-Hauptquartier überstellt, wo zwei spektakuläre Fluchtversuche scheiterten. Ein Erlass Hitlers sorgte dafür, dass „Hochgefährliche“ wie Noor nach Deutschland abtransportiert wurden. Zehn Monate verbrachte sie in Pforzheim in Isolationshaft, die geprägt war von Folter und Schlägen. Noor verriet niemanden, gab kein Geheimnis preis. Schließlich brachte man sie nach Dachau, wo sie vermutlich am 13. September 1944 erschossen wurde. Ihr letztes Wort: „Liberte“.

Posthum wurden Noor Tapferkeitsauszeichnungen von Frankreich und Großbritannien verliehen, in London wurde ihr ein Denkmal gesetzt. In den letzten Jahren wird die besondere Frau wiederentdeckt. 2019 kam der Hollywoodfilm „Spion aus Berufung“ („Call to spy“) über sie in die Kinos, auch eine Dokumentation wurde gedreht.

Birgit Lehner kommt aus dem Theaterbereich und ist nach einer Zeit im Journalismus nun hauptberuflich Geschichtenerzählerin. Lehner hat Noor über eines ihrer Kinderbüchern entdeckt und verwebt in ihrem Erzähltheater, in dem sie auch von zwei Musikerinnen begleitet wird, deren Lebensgeschichte und deren Märchen. „Ein tragischer Stoff, eine Heldinnengeschichte. Die Arbeit der Resistance, das bestätigen Historiker heute, hat den Zweiten Weltkrieg um ein halbes Jahr verkürzt“, so Lehner. Noor habe in ihren Werken häufig Heldinnen gezeigt, die sich geopfert haben und ihr eigenes Schicksal damit in gewisser Weise vorweggenommen. „Als hätte sie eine Vorahnung gehabt“, sagt Lehner.

„Sie ist eine moderne Jeanne d´Arc oder auch wie die Geschwister Scholl. Es geht mir darum, ihre Stärke zu zeigen, die Geschichte dieser Frau soll nicht nur traurig über die Bühne kommen.“

Bis 18. März wird im Foyer des Alten Alten Rathauses in Linz auch eine Wanderausstellung (Eintritt frei) gezeigt, die das Leben von Noor Inayat Khan nachzeichnet.

Von Melanie Wagenhofer