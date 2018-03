Familienbeihilfe: „Problem muss gelöst werden“

Das Vorhaben der Bundesregierung, die Familienbehilfe für im Ausland lebende Kinder von in Österreich beschäftigten Eltern an die jeweiligen Lebenshaltungskosten im entsprechenden EU-Land anzupassen, sorgt weiter für Debatten. Die ÖVP-Europaabgeordneten Heinz K. Becker und Lukas Mandl wollen sich für die Indexierung auf europäischer Ebene stark machen. Becker, der Mitglied im zuständigen Sozialausschuss des EU-Parlaments ist, betont: „Es geht um die Unterstützung für Kinder dort, wo sie leben.“ Denn so betonen er und Mandl: Die Lebenshaltungskosten seien in Europa „so unterschiedlich, dass es ungerecht ist, wenn Österreich allen das Gleiche zahlt. Dieses Problem muss gelöst werden“. Die beiden Europaabgeordneten wollen eine Änderung der betreffenden EU-Verordnung erreichen, „um die österreichischen Pläne zu realisieren“. Das solle „EU-rechtskonform und im Konsens mit unseren europäischen Partnern umgesetzt werden“.

Dass das Vorhaben der Indexierung nicht einfach wird, zeigt eine der APA vorliegende Studie der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), derzufolge die Anpassung an die jeweiligen Lebenshaltungskosten mit geltendem EU-Recht nicht vereinbar sei. Der vorliegende Ministerialentwurf verstoße gegen eine Reihe „zwingender unionsrechtlicher Bestimmungen“, schreibt der Vorstand des Instituts für Europarecht an der Johannes Kepler Universität Linz, Franz Leidenmühler, der die Studie für die ÖGfE durchführte. Es sei, so Leidenmühler — er ist auch Linzer SPÖ-Gemeinderat —, von einem nationalen Alleingang abzuraten. Denn dies könnte zu einem Vertragsverletzungsverfahren seitens der EU-Kommission führen, zudem könnten EU-Staaten oder Einzelpersonen Österreich vor dem EuGH klagen. Sollte der EuGH die Unionsrechtswidrigkeiten feststellen, müsste die Republik Österreich mit Staatshaftungsklagen und Schadenersatzforderungen rechnen.

Zielführender als ein nationaler Alleingang wäre es, auf europäischer Ebene eine entsprechende Änderung anzustreben, wie es im Paket des Europäischen Rates vom Februar 2016 zur „Neuregelung für das Vereinigte Königreich innerhalb der EU“ schon vorgesehen worden sei, schlägt Studienautor Leidenmühler vor.

273 Millionen

Im Jahr 2016 — aktuellere Zahlen gibt es noch nicht — flossen 273 Millionen Euro Familienbeihilfe an im Ausland lebende Kinder, insgesamt wurden wurden Beihilfen für 132.000 Kinder in EU- und EWR-Staaten ausbezahlt. 80 Millionen gingen nach Ungarn, 63 Millionen in die Slowakei, 38 Millionen nach Polen und 32 nach Rumänien. Insgesamt wurden im Jahr 2016 mehr als 4,4 Milliarden Familienbeihilfe ausgeschüttet.