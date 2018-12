Probleme beim E-Tanken häufen sich

Die Probleme beim Tanken von E-Autos nehmen zu. „Einem Kunden wurde ein Preis verrechnet, der etwa das Sechsfache über der Angabe an der Ladesäule war“, führte Arbeiterkammer-Energieexperte Michael Soder am Montag exemplarisch an. Der ÖAMTC bekräftigte indes seinen Ruf nach einem Aus für den Tarifdschungel bei E-Tankstellen.

Die Verbraucher-Anfragen häufen sich rund ums E-Tanken jedenfalls, so die AK, die vor kurzem eine Analyse der Preise vorgelegt hat. Diese zeigt, dass die Kosten fürs E-Tanken intransparent sind und es enorme Preisunterschiede gibt. „Die uns vorliegenden Fälle von verunsicherten E-AutofahrerInnen machen klar, dass es höchst an der Zeit ist, dass die Politik hier tätig werden muss“, fordert Soder.

Unter vielen anderen Punkten müsse die geltende Rechtslage an die EU-rechtlichen Vorgaben angeglichen werden. Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass die bestehende Rechtslage im Preisauszeichnungsgesetz und im Dienstleistungsgesetz für die Umsetzung genügt. Dies ist laut AK jedoch nicht der Fall. Weder das Preisauszeichnungsgesetz noch das Dienstleistungsgesetz enthalte Vorschriften, die auf eine einfache und eindeutige Vergleichbarkeit der Preise abstellten. Um den wie im EU-Recht geforderten Vorgaben zu entsprechen, sollte es deshalb Änderungen in den dafür entsprechenden Gesetzen geben.

Zudem gehöre die Preisvergleichbarkeit durch Vertrags-, Verrechnungs- und Preistransparenz gestärkt. Auch ein Preismonitoring müsse etabliert werden, so die AK.

Auch dem ÖAMTC zufolge sind die Preise „nach wie vor nicht eindeutig vergleichbar“. Besonders problematisch sei, dass die Tarife an vielen E-Ladestationen zeitabhängig sind – man zahle, solange das Auto angesteckt ist. „Die tatsächlich abgegebene Strommenge spielt dabei keine Rolle“, kritisiert Martin Grasslober vom Autofahrerclub.